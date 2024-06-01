PREMICO ワンピース ゾロ 牛革レザー ゴールド 海賊旗 ROEN joy

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PREMICOワンピースロロノア・ゾロゴールド海賊旗エンブレムロングウォレットになります。○新品・未使用(初期不良極多少シワあり)○付属品証明書×１点ワンピース箱×１点など○コインポケット大×２箇所(中央ジッパー式)○カードポケット左右に×６箇所合計×１２箇所○お札大ポケット×２箇所○お札小ポケット×２箇所○牛革本革レザー○色合いブラック×ダークグリーンのグラデーション☆いいね！やフォローは大歓迎☆発送について全ての商品を安全・安心の匿名配送でお届けします☆丁寧な梱包を行い出来る限りの範囲で無理が無いようなサイズを選択したいと心掛けています☆サイズ(表記なし)sizeフリー写真にてご確認をお願い致します。素材(タグ表記)写真にて素材感のご確認をお願い致します。○牛革本革レザー○色合いはブラック×ダークグリーンのグラデーションに見受けられます。商品の状態について商品の状態・コンディションは写真にてご確認をお願い致します。新品・未使用となりますが初期不良の極多少のシワあり。非常に綺麗な状態とコンディションです。こちらの商品はPREMICOのワンピースロロノア・ゾロゴールド海賊旗エンブレムロングウォレットになります。上質な牛革(ヌメ革)を職人の手加工により染め上げられた贅沢な逸品！ブラック×ダークグリーンのグラデーションが美しいウォレットに三刀流のロロノア・ゾロの三本の愛刀が立体的に表現されゾロの海賊旗エンブレムが豪華でございます！『拙者・・。ギター侍・・。バレンタインは毎年義理チョコばかりですから～・・。残念・・。世界一の石油王に俺はなる！ドン！ギリ義理三笘のイチミリ斬り・・。古っ・・。』ご購入をご検討中の方はお手数ですが不要な誤解やトラブル防止の為、プロフィール欄のご確認をお願い致します。よろしければ他にも、ブランド物やレア物のロエン等の商品を100点以上ぐらい出品させて頂いていますので、としまろ印Roenjoyの商品の一覧からチェックをして頂けると幸いです。