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AIR MAX 2X スニーカー
商品番号 A63279549517
商品名

AIR MAX 2X スニーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,576 円
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商品詳細

多少の使用感有りますが、全体的な状態はいい方かと思います。箱無し中古品ですので、写真などでご判断よろしくお願います。メインカラー···ホワイト
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