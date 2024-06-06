OAMC/二つ折り財布/レザー/ヌバック/牛革/白

OAMC/二つ折り財布/レザー/ヌバック/牛革/白OAMC/オーエーエムシー とは2014年秋冬シーズンにスタートしたファッションブランド。ストリートブランドの雄「Supreme」の元ヘッドデザイナーLukeMeier/ルークメイヤー氏がクリエイティブデザイナーを務める。デザインチームはフランスのパリ、プロダクションチームはイタリアのミラノに拠点する。伝統的な高水準の職人技を守りながらモダンで合理的なデザインのメンズウェアを展開。ブランド設立の際タッグを組んだChrisGibbs/クリス・ギブス氏が運営する、LAで有名なセレクトショップ「UNION」等の感度の高いショップで製品が扱われる。採寸cm縦9.5、横11製造地 イタリア ITALY使用素材 牛革100%(ヌバック部分も)付属品 ブランド専用袋、カード商品状態 新品未使用品※所々黒い点がありますが購入時から元々ありました備考 小銭入れ1つ、札入れ1つ、カード入れ3つ、内ポケット1つ(カード入れ下)、ヌバックDior/ディオール BALENCIAGA/バレンシアガ Balmain/バルマン DIESEL/ディーゼル DSQUARED2/ディースクエアード N°21/ヌメロヴェントゥーノ 1piu1uguale3/ウノピュウノウグァーレトレ BALENCIAGA/バレンシアガ Y-3/ワイスリー MaisonMargiela/メゾンマルジェラ RafSimons/ラフシモンズ JILSANDER/ジルサンダーなど好む方におすすめです。



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