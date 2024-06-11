木梨レコード（木梨サイクル）　スナップバックキャップ

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【木梨レコード スナップバックキャップ】ご閲覧ありがとうございます。喫煙者・ペット無し新品未使用になります。新品未使用になりますが、購入から数年経過及び素人による自宅保存になりますので、完璧な状態を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。緩衝材使用・ダンボールにて梱包致します。(ダンボールは中古品を再利用する場合があります)カラー···ブラック