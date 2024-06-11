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【BALENCIAGA】BB レザーベルト ブラック 95
商品番号 U34537754009
商品名

【BALENCIAGA】BB レザーベルト ブラック 95
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 4,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"覧頂きありがとうございます(^_^)BALENCIAGAのBBバックルベルトです。モード系や韓国系などのコーデに合わせやすいベルトで、GUCCIのベルトと差別化しやすいかと思います。即購入も大歓迎です新品未使用。送料無料送料込■ブランド：BALENCIAGA（バレンシアガ）■状態:新品未使用■色：ブラック×シルバー■付属品:は箱、タグ、袋で写真に写っているもの全てになり、箱に入れて発送致します！■サイズ：95全長:約110cm(ウエスト75cmから85cm程度)ベルト幅:約3.4cm穴の間隔：約2.5cm(5箇所)イタリア製ブラック＆グレーのリバーシブルレザーストラップBBロゴバックル長さは調節可能セレクトショップで購入しました。並行輸入品（海外正規品）とのことですので国内正規品と同等の品質をお求めの方はご理解のうえご購入お願いします。
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