【希少】ポケモンカード　旧裏　ルギア　うずまき　ホロ

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ポケモンカード旧裏ルギアうずまきホロになります。市場にあまり出回ることのない大変希少性の高いものになります。写真撮影のうえスリーブに入れ暗室に保管しております。状態は画像でご確認をお願いいたします。発送は、スリーブに入れて折れ・濡れ防止をしたうえでお送りいたします。すり替え防止のため、返品及び返金は受け付けておりません。あくまで素人検品になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。即購入も可能です。よろしくお願いいたします。━━検索用━━━━━━━━━━━━ADVPCGポケモンカードゲーム第1弾拡張パック砂漠の奇跡天空の覇者マグマVSアクアふたつの野望とかれた封印伝説の飛翔蒼空の激突ロケット団の逆襲金の空、銀の海まぼろしの森ホロンの研究塔ホロンの幻影きせきの結晶さいはての攻防蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズフュージョンアーツ1234567890srssrhrursaDPBWXYexVMAXBREAKデルタ種わるいやさしいR団のロケット団のスター☆★色違いポケカ旧裏希少レアまとめ売りブイズプロモリザードンピカチュウゲンガーイーブイサンダースブースターシャワーズメタモンファイヤーサンダーフリーザーミュウツーエーフィブラッキーエンテイライコウスイクンバンギラスルギアホウオウセレビィラティアスラティオスレックウザデオキシストレーナートレーナーズサポートサポーターグッズスタジアムポケモンのどうぐポケモンカード旧裏エンティ＃ポケモンカード＃ポケカ＃旧裏＃ルギア＃エレメンタルブラスト＃LV.45＃渦巻きホロ＃渦巻き＃うずまきホロ＃うずまき＃ホロ