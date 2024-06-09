USA製 90´s オールド ステューシー SSリンク Tシャツ シャネルロゴ

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23Y2M65◯古着90sOLDSTUSSYT-Shirt◯madeinUSA◯size:L（サイズ表記はLですが、実際の着用感はXL相当。そちらにカテゴライズさせて頂いております。詳しくは下記実寸をご確認下さい。）着丈:75cm身幅:57cm肩幅:50cm◯色:黒◯80's90'sスタイルのリバイバルから、人気急上昇中、ストリートの大定番、ステューシーの90年代アメリカ製のオールドアイテム。フロント、バックにそれぞれステューシーのシグネチャーSSリンクの両面プリント。ブラックボディーに白プリのモダンなデザインが◎着丈に対し身幅たっぷり、肩もしっかり落として着られるドロップショルダーの今っぽいシルエット。年々球数が減ってきているオールドステューシーですが、2020年には、ステューシーの創始者『ショーン・ステューシー』とDiorのビッグコラボから、人気が再加速。当時ショーンがデザインを手掛けていた頃の、所謂\"OLDSTUSSY\"と言われるアイテムは軒並み価格が上がり、今では中々手に入らないアイテムになってきています。そんな中でも探しの方も多いのではないでしょうか。◯メンズアイテムですが、ビッグサイズ、ビッグシルエットが旬な今、男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムかと思います。◯状態:ほぼ未使用に近いミントコンディションです。◯ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便（クロネコヤマト宅急便）で行います。【ご案内】MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、80's90'sのシャツスウェット等のトップスから、ジャケット等のアウターを多数出品中です。#オールドスクール#オールドスケート