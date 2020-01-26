LOUIS VUITTON ダミエ　メンズ長財布

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8年前、井筒屋のLOUISVUITTONで購入。あまり使用しておらず、美品です。ファスナー部分の布に少し毛羽立ちがありますが、目立たない程度です。まだ充分お使いいただけますが、写真ご覧いただき中古品をご理解の上、ご購入をお願い致します。クレーム、返品は受け付けませんのでご了承ください。付属品 箱、布袋カラー···ブラック財布形···長財布購入時の金額¥110,000