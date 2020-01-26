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LOUIS VUITTON ダミエ　メンズ長財布
商品番号 Y23447529770
商品名

LOUIS VUITTON ダミエ　メンズ長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,936 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8年前、井筒屋のLOUISVUITTONで購入。あまり使用しておらず、美品です。ファスナー部分の布に少し毛羽立ちがありますが、目立たない程度です。まだ充分お使いいただけますが、写真ご覧いただき中古品をご理解の上、ご購入をお願い致します。クレーム、返品は受け付けませんのでご了承ください。付属品　箱、布袋カラー···ブラック財布形···長財布購入時の金額¥110,000
http://narcologia.ru/goods/approximate754020.html
http://narcologia.ru/goods/freshman87956.html
http://narcologia.ru/goods/rouge769410.html
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