Supreme × St. Ides 5-Panel 2016SS 入手困難

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Supremeシュプリーム ×St.Ides5-PanelCAP2016SSアメリカ製スナップバックサイトより引用BoyznthehoodやMenaceIISocietyでも登場する悪そうなビールブランド「St.Ides」とのコラボアイテム90年代のパーティーでは必需品となっていたギャングスタ御用達のビールブランドですが、2000年代に突如消え、一部では、アメリカ政府に潰されたという噂もあったほど、ワルのレッテルを貼られたことで有名なビールそれもそのはずで、当時のPVに出演していたアーティストが超強烈西海岸からは、IceCube、Dr.Dre、SnoopDogg、GetoBoys、MCEiht、CYPRESSHILL東海岸からは、NotoriousBIG、WuTangClan、EricBandRakimというそうそうたる面子が当時St.Idesの広告等を努めていました。多少の使用感、スベリ部分のスレはありますが、目立ったダメージや汚れはありません。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。60サイズの宅急便にて発送致します。