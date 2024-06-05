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商品詳細
EdHardyゲイシャ刺繍sexyメッシュキャップ試着のみの自宅保管品です。オレンジメッシュ×カーキ少しブラウンを帯びた柿色です。ゲイシャデザインの中でも顔がアニメチックで、着物の刺繍がとても綺麗です。とてもレアなデザインだと思います。マスタードイエロー朱赤ブルー寄りの水色の刺繍が施されています。アースカラーのコーディネートに映えると思います。お探しの方や気に入っていただける方に。即購入OKです。型崩れ防止とBOX発送致します。素材···ナイロン×綿
http://narcologia.ru/goods/mythic335935.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful388051.html
http://narcologia.ru/goods/revamp988022.html
レア★Ed Hardy★ゲイシャ★芸者刺繍★sexyメッシュキャップ
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