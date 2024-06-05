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レア★Ed Hardy★ゲイシャ★芸者刺繍★sexyメッシュキャップ
商品番号 I97490888141
商品名

レア★Ed Hardy★ゲイシャ★芸者刺繍★sexyメッシュキャップ
ブランド名 エドハーディー
特別価格 税込 5,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EdHardyゲイシャ刺繍sexyメッシュキャップ試着のみの自宅保管品です。オレンジメッシュ×カーキ少しブラウンを帯びた柿色です。ゲイシャデザインの中でも顔がアニメチックで、着物の刺繍がとても綺麗です。とてもレアなデザインだと思います。マスタードイエロー朱赤ブルー寄りの水色の刺繍が施されています。アースカラーのコーディネートに映えると思います。お探しの方や気に入っていただける方に。即購入OKです。型崩れ防止とBOX発送致します。素材···ナイロン×綿
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