レア★Ed Hardy★ゲイシャ★芸者刺繍★sexyメッシュキャップ

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EdHardyゲイシャ刺繍sexyメッシュキャップ試着のみの自宅保管品です。オレンジメッシュ×カーキ少しブラウンを帯びた柿色です。ゲイシャデザインの中でも顔がアニメチックで、着物の刺繍がとても綺麗です。とてもレアなデザインだと思います。マスタードイエロー朱赤ブルー寄りの水色の刺繍が施されています。アースカラーのコーディネートに映えると思います。お探しの方や気に入っていただける方に。即購入OKです。型崩れ防止とBOX発送致します。素材···ナイロン×綿