美品　HTC ロングウォレット　フラワースタッズ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。HTCのロングウォレットです。使用期間は2ヶ月ほどでポケットには入れず使用していたもので綺麗な状態です。皮もまだ硬くこれから育てていける状態です。HTC製品は新品時から傷や擦れがあります、ハンドメイドの特性上メーカーも味として出荷しています。新品定価は6万円ほどですので多少の使用感がありますが、お得な商品です。サイズ 横19.5cm縦10cm※レザーやハンドメイド品にご理解ある方のみ購入してください。よろしくお願いします。
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