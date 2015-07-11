シュプリーム　スモークボックス

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商品詳細
ブランド Supreme/SmallBoxL/STee商品 新品未使用 スモールボックスサイズ L ※未開封の為サイズ計測不可です パッケージ裏の画像にて ご確認くださいカラー ホワイト 白説明公式オンラインにて購入。新品未使用、未開封になります。あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。シュプリームスモールボックス柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖
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