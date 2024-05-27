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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏サイズが大きかったので売ります！！ネットで買って届いて着てみたら大きくて外に着ていったりなどはしてません！ほぼ新品です！タグもまだ着いてます！