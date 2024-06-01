エムピウ　ストラッチョ　クロコダイルレザー　比留間コラボ

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商品詳細
柄・デザイン···その他財布形···三つ折り素材···本革エムピウ×比留間コラボの本物のクロコダイルレザー(型押しでない)を使用したストラッチョです。私感ですが、使用感があまりなくきれいな状態ですので、これから長く愛用していただけると思います。
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