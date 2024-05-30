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商品詳細
沢山の出品の中からご覧頂きありがとうございます^-^キャンセル お値段交渉 新品 完璧 神経質な方はご遠慮願います⚠️商品すり替え詐欺防止のため動画撮影してあります1989年位から1990年代に大阪ミナミのヴェルサーチのおみせで購入し2回から3回私の主人が使用しており後は自宅保管外食 香水 タバコ お部屋の芳香剤無し綺麗な状態ですが新品より使用間感ありシルクの柔らかいツルッとした肌触りが良くバブル期の流行った柄になります^^発送時折り畳みます。発送事故、盗難防止の為お箱にお入れしコンビニからお客様へ安心してお届けいたします^^#ジャンニヴェルサーチ#ヴェルサーチ#ネクタイ
http://narcologia.ru/goods/slide491787.html
http://narcologia.ru/goods/choice424085.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming217092.html
ジャンニヴェルサーチ シルクネクタイ
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