ルイヴィトン　ポルトフォイユ・ロン　財布

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商品詳細
ルイヴィトンポルトフォイユ・ロンルイヴィトン表参道店で定価75900円で購入しました。自分には長財布が合わなく、他のものを購入したのでこの商品を出品しました。写真の通りあまり使用しなかったので傷、ほつれ、使用感などは全くないのですが、カードを入れていたのでその部分だけ馴染みがあります。カードを入れる方であれば全く問題ないと思います。それ以外はほぼ新品と変わりないと思います。付属の箱や袋はついています。少しでしたら値下げします。何かありましたらコメントお待ちしております。
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