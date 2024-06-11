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USA製コンバースオールスタースニーカーメンズ送料無料
商品番号 D78753358125
商品名

USA製コンバースオールスタースニーカーメンズ送料無料
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 2,700 円
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商品詳細

[CONVERSE]◇即購入OK！24時間以内に発送！◇USA製コンバースオールスターです◇色はベージュ系です[状態]☆ソールの減りは僅かです☆汚れあります◇ホームクリーニング済み☆よろしくお願い致します！☆サイズ☆26cm☆7.5☆色ベージュ系#CONVERSE#コンバースオールスター#オールスター#スニーカー#ローカット#USA製#ALLSTAR◇リサイクルの箱か紙袋で発送します！◇らくらく便で発送！◇24時間以内に発送！◇ペットなし、タバコ吸いません！◇即購入大歓迎！◇丁寧に梱包して、雨に濡れないように発送致します！
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