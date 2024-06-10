猫 ねこ アニマル 90s イラストアート 両面プリント 半袖Tシャツ

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▶【メルカリ便送料無料】24時間以内発送でお届け♪▶ご購入についてコメント不要、即購入もOKです(*ᵕᴗᵕ*)▶商品リストリスト →#LockerRoom_Tシャツ全商品リスト→#LockerRoom_古着-----------▶サイズ表記：XL表記着用感：XL相当※着用感は当アカウントの独自の基準によるサイズ感です。必ず実寸をご参考にお願いします。実寸：cm(多少の誤差がございます)着丈：65.5身幅：62.5肩幅：60袖丈：21*素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。-----------▶商品詳細年代 ：90年代生産国 ：アメリカ生地ジャマイカ縫製ブランド：ONEITA素材 ：綿100%特徴 ：-----------▶コンディション ：前裾左端辺りに青と薄黄色い汚れがあり、胸元辺りに極薄い汚れがございます。古着に慣れている方であれば気にならない程度だと思います。(o^^o)*神経質な方、ヴィンテージ·古着にご理解の無い方はお控えください-----------▶お値引きについて【フォロー割り\"通常価格\"から10％割引き！】フォロー割りご希望の方は→簡単な2ステップ♪①フォローする②コメント欄より【フォロー割り希望】とお伝え下さい。*ご希望の方は必ずご購入前にコメントをお願いいたします。-----------#古着#メンズCN：2672カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏