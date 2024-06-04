ルイヴィトン　ポルトフォイユ・ブラザ　エピ

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商品詳細
ルイヴィトン、エピのポルトフォイユ・ブラザです。ルイヴィトンの公式で購入したもので付属品なども全てあります。約1ヶ月ほど使用していましたが目立った汚れ、傷などはございません。型番 M60622質問等あればコメントお願いします。多少の値下げは受け付けます。カラー···ブラック
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ポルトフォイユ・ブラザ エピ｜ルイ・ヴィトン 公式サイト - M60622
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