CHANEL　長財布　ギャランティカード

カラー...ブラック財布形...長財布CHANELの長財布です 男女兼用でお使い頂けます全体的に致命的なダメージはありませんが、角スレ 印字のスレ剥げ などなどありますボタンのフックも少し弱くなってる気がしますまだまだお使い頂ける状態ですが、個人差がありますので神経質な方はご注意下さい★サイズと状態はお写真を参考にご検討下さい箱などはありません財布とギャランティカードのみです古物許可証を必要とするブランドオークションで買いました宜しくお願い致します管理番号230905001



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