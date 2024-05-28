【新品】J\u0026M デヴィッドソン ブライドルレザー ナローベルト 38 XXL黒2

#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿ベルト＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【 アイテム紹介 】・上質なブライドルレザーを使用したシンプルなドレスベルト。・裏側の方が顕著ですが、革表面に見られる白い粉上のブルームは、革に染みこんだロウ成分。ブラッシングや乾拭きでお好みで除去されてください。・ドレススタイル、ジャケパンスタイル、休日のキレイめカジュアルと様々なシーンに対応してくれる優秀選手です。【 ブランド紹介 】１９８４年に英国創業、最高品質のレザーアイテムブランド「J\u0026MDavidson/ジェイ＆エムデヴィッドソン」。メンズ・レディース問わず人気が高くトゥモローランドをはじめBEAMSFやユナイテッドアローズ等のセレクトショップなどで取り扱われております。【 商品詳細 】国内定価：２８，６００円(税込)生産国：MADEINUK イギリス製 英国製付属品：紙タグ、説明書カラー：ブラック表記サイズ：３８/９７（一般的なXXL相当）全長：約114.7cm（バックル先から剣先までを計測）ベルト幅：約2.5cm（最大値）ウエスト対応：約91.5cm～約101.5cmに対応（ピン先１cmからベルト穴まで計測）ベルト穴数：５穴若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。穴付近に原皮の傷と小傷あり。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。※ベルト内側画像、紙タグ画像は使い回しているため、サイズ表記を消しております。素材...本革カラー...ブラック



J&M DAVIDSON (ジェイアンドエムデヴィッドソン) HARNESS BUCKLE 25MM ...



2023年最新】j＆m davidson ベルトの人気アイテム - メルカリ



J&M DAVIDSON (ジェイアンドエムデヴィッドソン) HARNESS BUCKLE 25MM ...



J&M DAVIDSON (ジェイアンドエムデヴィッドソン) WESTERN BACKLE 20MM ...



70's-80's USA製 レザー ギャリソンベルト 黒 表記38インチ/W35～38 ...



2023年最新】ブライドルレザー ベルトの人気アイテム - メルカリ



【限定展開】リアルレザー ナローベルト



2023年最新】ブライドルレザー ベルトの人気アイテム - メルカリ



アメリカ製 レザー ラギットな本革ベルト デニムにハマります 極厚 ...



2023年最新】ブライドルレザー ベルトの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】ナローベルトの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】ブライドルレザー ベルトの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】ナローベルトの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】ナローベルトの人気アイテム - メルカリ



25882-52-121-BB6B ヴィンテージ1945 XXL ラージデイト＆ムーン ...