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ヴィトン アンプラント ポルトフォイユ サラ M61182
商品番号 J50513485786
商品名

ヴィトン アンプラント ポルトフォイユ サラ M61182
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィトンアンプラントポルトフォイユサラM61182【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【カラー】ブラック系【サイズ】約高さ10.5×幅19×マチ2.5(cm)【材質】レザー【仕様】小銭入れ×1　　　　お札入れ×2　　　　内ポケット×2　　　　外ポケット×1　　　　カード入れ×16【品番】M61182【シリアル】【付属品】【商品状態】全体的に目立ったダメージは無く、まだまだご愛用いただけます。【商品ランク】B商品状態、付属品等はお写真をご覧ください。些細なことでも気になる事がございましたら気軽にご質問ください！こちらで販売している商品はすべて鑑定済み正規品のみを取り扱うブランド専門卸売店にて購入した品物ですので、安心してご購入いただけます。カラー···ブラック財布形···長財布
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