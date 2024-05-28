PORTER / TANGO BLACK WALLET

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商品詳細
PORTER/TANGOBLACKWALLET品番：638-07802ブランド/シリーズ：PORTERTANGOBLACKサイズ：W:130mm/H:110mm/D:0mmSIZEGUIDE重量：150g素材：ポリエステルクレープ（ポリエステルちりめん）裏：420デニールナイロンオックス財布形...二つ折り財布形...三つ折り
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