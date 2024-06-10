池田工芸　クロコダイル長財布

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商品詳細
2016年に購入しました。頻繁には使用してませんので綺麗です。表面のコーティングを池田工芸にて塗り直してあります。その後未使用です。内面は多少の使用感はありますが綺麗だと思います。お写真にて状態等ご確認・ご理解の上ご購入をお願いいたします！中古品の為、NC・NRでお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革
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