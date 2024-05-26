love ear art キャップ 美 長瀬 ラブイヤーアート キムタク

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★値下げ不可★CHALLENGERとのコラボで有名なloveearartのキャップです。5年位前のモデルなので、販売数が少なく出品される事がかなりレアです。色は長瀬智也さん着用モデルの希少なネイビー(刺繍ピンク)です。サイズはフリー(アジャスターで調整可)状態は美中古です。