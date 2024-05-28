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【美品】【箱付】【袋付】ルイヴィトン ベルト モノグラム
商品番号 E13971706884
商品名

【美品】【箱付】【袋付】ルイヴィトン ベルト モノグラム
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムルイヴィトンLOUISVUITTONモノグラムレザー本革ブラウン95/38■サイズ全長：約108cm（バックル含めず）ウエストサイズ：約89cm〜約102cmベルト穴6つ幅：約3cmバックルサイズ：(縦)約3.8cm×(横)約5.5cm■色ブラウン■購入場所「LOUISVUITTON銀座並木通り店」※ほぼ未使用ですが、保管上の関係で少し使用感があると思います。■配送1〜2日程度で発送いたします
http://narcologia.ru/goods/symmetric980145.html
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