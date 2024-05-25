✨美品✨Cartier カルティエ ベルト コネクトクロス ダブルC ブラック ...

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商品詳細
カルティエ(Cartier)のベルトです◡̈*◆サイズ◆全長約112.5cm（バックル含む）バックル約7cmベルト幅約3cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約92cm次にここから2.5cmずつ（102cmまで）バックルを取り外してハサミで切ることでベルトの長さ調節可能。メンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます⋆*❁◆カラー◆黒 ブラックシルバー◆付属品◆なし◆状態◆目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います✧˖°ベルトは社外品の新品に換装済みです。◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)カルティエ Cartierベルト バックルロゴ金具 CバックルダブルCクロスCメンズレディースユニセックス男女兼用通勤通学シルバー金具
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