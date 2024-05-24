ビンテージ　wall of fame メンズM 相当　Tシャツ　バンド　ロック

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90年代 ヴィンテージ の walloffameの KISSキッス の ALIVEWORLDWIDEツアー96-97の バンドTシャツ ツアーTシャツ です。BLACKPINKブラックピンク の ROSEロゼ 着用モデルカラーは ブラック 黒Mサイズ 相当￼身幅49cm着丈64cm肩幅42cm袖丈17.5cm#ロックT☆bravestore#Tシャツ☆bravestorebravestoreでは、仕事や趣味で国内外で購入した 70s70年代 80s80年代 90s90年代 00s2000年代 の ヴィンテージ古着 や スポーツブランド スポーツグッズ を 中心に インテリア雑貨 など オシャレな生活を送れる商品を幅広くライナップしています。フォロー割 や 複数購入割 も していますので、コメントや購入前に必ず自己紹介をお読みになってください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬