FENDI 折りたたみ財布

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラック3年ほど前に買いました。角にやや傷あります。新しい財布を買ったのですが、とても使いやすく、デザインもカッコいいので、どなたかに使って欲しいと思い出品しました。
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