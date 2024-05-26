ノースフェイスX プレイコムデギャルソン　Tシャツ

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TheNorthFaceXPlayT-Shirt数年前、日本橋三越プレイコムデギャルソン店舗にて購入しました息子用に購入したのですが保管したままでしたタグは店員さんが袋に入れる際、外していたのでありませんサイトにも表記されていましたがこちらのTシャツはサイズが若干小さめですのでご注意下さいいつもLサイズ着用の方は小さく感じると思われます当方レディースLサイズを着用しておりますが、他メーカーよりピッタリした感じでしたゆとりは感じられませんサイズ（センチ）平置き素人採寸の為誤差はご理解下さい身丈約70着丈約68身幅約50肩幅約47新品未使用品ですが自宅保管である事をご理解の上、ご検討よろしくお願い致します