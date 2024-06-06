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NIKE GOLF×DOW（米国株価指数） 6パネルキャップ
商品番号 Q66957540478
商品名

NIKE GOLF×DOW（米国株価指数） 6パネルキャップ
ブランド名 ナイキゴルフ
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】NIKEGOLF×DOW6パネルキャップ【生産国】ベトナム＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長:約7.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿ツバとバックにスウォッシュの立体感ある刺繍。国内ではリリースされてない米国の代表的な株価指数であるDOWプロモーションキャップ。デザイン良くゴルフだけでなく普段使いにも良いです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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