Dunhill ダンヒル ネクタイ(紺、金)

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カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）全長154cm剣幅9〜9.5cmアップの写真だと照度補正にて少し明るめに見えています。室内で目視で見た時は全体写真の色味に似ています。サンプルのシャツは女性物なので、ネクタイが若干大きく見えています。クリーニング未実施。♦︎出品者は女性ですが、祖父宅の断捨離中にて男性物メインで出品しています。背景としては、自宅を引き払い、老後の集合住宅に引っ越す為、私物があまり持ち込めず処分に困っているからです。祖父は愛用の私物を目の前で捨てられるのも心苦しいとのことで、引き取り手がいれば渡したいとのことです。♦祖父のネクタイの中で1番好きな柄です^_^