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supreme 90s 初期 ボックスロゴT グレー
商品番号 N38621752067
商品名

supreme 90s 初期 ボックスロゴT グレー
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sUSAのボックスロゴTシャツです。ボックスロゴにスレなど見られますが、それ以外は大きなシミなどなく綺麗な状態です。#supreme#シュプリーム#ストーリート#スケボー#スケーター#古着
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