大丸松坂屋　紳士カシミヤマフラー　新品未使用

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ほぼ新品✨ドレイクス 大判 カシミヤ100% マフラー ストール-

大丸松坂屋 紳士カシミヤマフラー 新品未使用です。カシミヤ100％【洗えるカシミヤ】この製品には収縮を抑える加工を施し縮みを改善させる事により、ご家庭でも手洗いを可能にしました。タグに手洗い時の注意事項やお取り扱い方法が書かれていますのでご確認ください。と書かれています。綺麗なエンジ色のマフラーです。セーターやスーツ、コート等にも合わせやすい色だと思います。男女を問わずお使い頂けると思います。サイズ約30×165センチ（フリンジ除く）税込み12100円のお品物です。新品未使用ですが、完璧なお品物をお探しの方はご遠慮ください。発送は箱から出して袋に入れメルカリ便で発送致します。どうぞよろしくお願い致します。素材...カシミヤ柄・デザイン...無地