チャレンジャー タコファイヤー キャップ challenger

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商品詳細
期間限定値下げ また元に戻しますチャレンジャータコファイヤーキャップchallenger初期の頃の物になります。コレクション整理のため出品させていただきます。購入後、数度着用しただけの品となります。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも1度人の手に渡った品物、また数年前の物になりますので、古着にご理解のない方はご遠慮ください。型崩れ防止の発送方法をとらせていただきますが、潰してコンパクト発送でも構わない方は配送料分の800円をお値引きさせていただきますので、購入前にコメントください。また、スムーズなお取引をお願いしたいので、落札後24時間以内のお支払い、受け取り後24時間以内の受け取り連絡が出来ない方の入札もご遠慮ください。NCNRでお願いいたします。#challenger#チャレンジャー#タコファイヤー#neighborhood#ネイバーフッド#滝沢伸介#wtaps#長瀬智也
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