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KAPTAIN SUNSHINEキャプテンサンシャインNEW ERA BBCAP
商品番号 J43580161502
商品名

KAPTAIN SUNSHINEキャプテンサンシャインNEW ERA BBCAP
ブランド名 キャプテンサンシャイン
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAPTAINSUNSHINE(キャプテンサンシャイン)NEWERABBCAP素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール　　Materia;COOTON100%Size;FREE高さ：11cm全長：[つば]7cm幅：[頭周り]50-60cmKAPTAINSUNSHINEが\"NEWERA\"に別注を依頼したベースボールキャップ。ベースのシルエットは、数あるニューエラのモデルの中でも浅いかぶり心地で男女問わず人気の「9THIRTY」。バックのアジャスターにてサイズ調整も可能です。20世紀に活躍したドイツ出身の建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した言葉として知られる、「少ない方が豊かである」という意味の【LESSISMORE】の刺繍がアクセントに。​小物使いでスタイリングに差が付くお薦めのモデルです。商品状態はかなり良いと思います！
http://narcologia.ru/goods/Adder406075.html
http://narcologia.ru/goods/competitive581181.html
http://narcologia.ru/goods/septet239319.html NEW ERA BBCAP
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KAPTAIN SUNSHINEキャプテンサンシャインNEW ERA BBCAPKAPTAIN SUNSHINE 59FIFTY Classic BB CAP [NAVY] - Fresh Service NECESSARY or UNNECESSARY NEAT OUTIL YOKE VINTAGE などの通販 RADICAL
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