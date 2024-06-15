KAPTAIN SUNSHINEキャプテンサンシャインNEW ERA BBCAP

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KAPTAINSUNSHINE(キャプテンサンシャイン)NEWERABBCAP素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール Materia;COOTON100%Size;FREE高さ：11cm全長：[つば]7cm幅：[頭周り]50-60cmKAPTAINSUNSHINEが\"NEWERA\"に別注を依頼したベースボールキャップ。ベースのシルエットは、数あるニューエラのモデルの中でも浅いかぶり心地で男女問わず人気の「9THIRTY」。バックのアジャスターにてサイズ調整も可能です。20世紀に活躍したドイツ出身の建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した言葉として知られる、「少ない方が豊かである」という意味の【LESSISMORE】の刺繍がアクセントに。​小物使いでスタイリングに差が付くお薦めのモデルです。商品状態はかなり良いと思います！