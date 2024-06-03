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- M\u0026M CUSTOM PERFORMANCE リンガーT シャツ キムタク
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商品詳細
M\u0026MCUSTOMPERFORMANCEリンガーTシャツ盛岡の正規代理店で先行オーダーで直接購入致しました。タグ取ってしまいましたが、一度も袖も通して無い、綺麗な商品です。中古品には変わりませんので、神経質な方のご購入はご遠慮お願い致します。返品、交換は行っておりません。木村拓哉さんもインスタで着用した商品です。Size：XL(着丈75cm、肩幅53cm、身幅58cm、袖丈24cm)
http://narcologia.ru/goods/recycling412014.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation151521.html
http://narcologia.ru/goods/recycling540914.html
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