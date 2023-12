☆US☆【ディズニー タワーオブテラーミッキー Tシャツ】メンズXL

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️(詳細はプロフィール、下記に記載)他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet(古着屋モネ)→#monet_Tshirt(Tシャツ)☆US古着☆vintage【DisneyディズニータワーオブテラーミッキーキャラクターTシャツ】メンズXLめずらしい「タワー・オブ・テラー」Tシャツ☆雰囲気抜群のアイテムです!———————————————【サイズ】メンズXL程(USL)【カラー】ブラック【詳細サイズ】肩幅:約52cm身幅:約54cm着丈:約71cm袖丈:約22cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・多少の使用感はありますが、目立つダメージはありません。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆①「vintage古着★maggoo★」をフォロー②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい③お値引きさせていただきます!●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください!※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。古着、古着mixがお好きな方に♪カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋



