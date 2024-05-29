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アイダホレザー社　レザーベルト　アメリカ製
商品番号 E45503136553
商品名

アイダホレザー社　レザーベルト　アメリカ製
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ　IdahoLeather社のベルト。サイズとしては　ライダースジャケットのベルトとしても使用可能。バックル部の金属にくすみがありますネック部分の幅3.5ｃｍ　　ベルト幅約4.9ｃｍサイズ表記は42インチ　バックルピンの根本から７個中５番目の真ん中の穴まで42インチ　約107ｃｍ。1990年代ごろまでの製品で、LanglitzLeathersのライダースジャケット用のベルトを制作、供給していたのが、このアイダホレザー社です。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome339543.html
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アイダホレザー社 レザーベルト アメリカ製 - ベルト
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