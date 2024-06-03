ニューバランス ライト グレー U574RZ2 26.0cm

数ある商品からご覧頂きありがとうこざいます。新品、未使用、タグ付き送料込みスピード発送（支払い後24時間以内）基本箱無しです。購入前に箱有りの場合はコメントお願いします。(購入後にコメント頂いても変更できません)送料の関係上箱有りの場合は金額が上がります。■商品説明ブランドNEWBALANCEニューバランス型番U574RZ2靴幅D（やや細め）素材アッパー：天然皮革・合成繊維アウトソール：ゴム底その他この商品はアッパーに天然皮革を使用しています。その為、シワ・キズ・汚れ等が散見されますが不良品ではございません。●サイズ26.0cm●カラーライトグレーNewBalanceニューバランスML574NewBalanceニューバランスCM996ニューバランス996990991992993996574576130014001500160017002002、などお探しの方など、ご検討ください。



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