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ニューバランス ライト グレー U574RZ2 26.0cm
商品番号 J24025383835
商品名

ニューバランス ライト グレー U574RZ2 26.0cm
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品からご覧頂きありがとうこざいます。新品、未使用、タグ付き送料込みスピード発送（支払い後24時間以内）基本箱無しです。購入前に箱有りの場合はコメントお願いします。(購入後にコメント頂いても変更できません)送料の関係上箱有りの場合は金額が上がります。■商品説明ブランドNEWBALANCEニューバランス型番U574RZ2靴幅D（やや細め）素材アッパー：天然皮革・合成繊維アウトソール：ゴム底その他この商品はアッパーに天然皮革を使用しています。その為、シワ・キズ・汚れ等が散見されますが不良品ではございません。●サイズ26.0cm●カラーライトグレーNewBalanceニューバランスML574NewBalanceニューバランスCM996ニューバランス996990991992993996574576130014001500160017002002、などお探しの方など、ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/kindness954005.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture623041.html
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