CC6 能登輪島塗 月に雁金銀蒔絵黒塗椀五客 高盛細密 木製漆器茶懐石煮物吸平椀



CC6 能登輪島塗 月に雁金銀蒔絵黒塗椀五客 高盛細密 木製漆器茶懐石 ...



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CB35 能登輪島塗花蝶金蒔絵朱塗煮物椀五客時代木製漆器朱漆菊吸物汁椀 ...



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CE2 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ...



CE14 輪島塗 木製漆器 貝尽くし金蒔絵黒塗椀 五客 細密梨地煮物菓子椀 ...



M429 家紋木瓜 松葉 金蒔絵朱塗四方高足膳二客 /輪島梨地木製会席茶懐石-



CE2 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



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CC87 輪島塗 草花金銀色蒔絵黒塗御吸物椀 十客揃 共箱 木製漆器懐石 ...



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CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ...

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】能登輪島塗、月に雁金銀蒔絵黒塗椀五客でございます。輪島が誇る上質な塗りの御椀、蓋に銀月、見返し雁が上品に施されております。※木箱は十客購入希望の方へお付け致します。【寸法】直径約12.7cm全高約7cm椀高さ約5cm※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、小傷、若干のヨゴレ等はございますが目立つイタミはなく良好といえます。月に小カケ、見込みに傷一箇所ございます。写真9枚目参照。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#月#鶴#雁#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#10k1203g5k104