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STONE ISLAND コーデュロイ キャップ ブラック
商品番号 E21160142308
商品名

STONE ISLAND コーデュロイ キャップ ブラック
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可(コメントはスルーします)StoneIsland99178CORDUROYCapストーンアイランド99178コーデュロイキャップカラー：ブラックサイズ表記:Lタグ付きQRコードで本物か鑑定済みです。多少の使用感は有りますが、特に目立った汚れ、傷はなく、状態はいいと思います。ホームクリーニング済みですのですぐに使用していただけます。今では販売されてないコーデュロイキャップ。かなり希少です。今ではあまり出回りません。カラーも１番人気のブラックです。コーデュロイ仕上げのコットン＆ナイロン製キャップです。フロントには、StoneIslandのブランドロゴであるコンパスのマークが刺繍されています。バックのストラップで調節可能。商品詳細素材構成: コットン91%/ナイロン9%カラー...ブラック形...ベースボール
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy512053.html

STONE ISLAND コーデュロイ キャップ ブラック
ロゴ刺繍コーデュロイキャップ/L/コットン/BLK/691599178

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