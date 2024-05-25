ヴィトン　長財布　正規店購入　VUITTON

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商品詳細
ヴィトンの長財布です。2022年12月に香川県のヴィトン正規店で購入しております。使用は一度のみです。使用していたカバンに入らなかったので専用箱に入れて保管しておりました。箱、ショップ袋、レシートなど揃っています。レシートは希望があれば個人情報を切り抜いてお渡し可能です。ポルトフォイユ•プラザダミエ•アンフィニ
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