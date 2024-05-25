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ヴィトン　長財布　正規店購入　VUITTON
商品番号 B28010818065
商品名

ヴィトン　長財布　正規店購入　VUITTON
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 38,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィトンの長財布です。2022年12月に香川県のヴィトン正規店で購入しております。使用は一度のみです。使用していたカバンに入らなかったので専用箱に入れて保管しておりました。箱、ショップ袋、レシートなど揃っています。レシートは希望があれば個人情報を切り抜いてお渡し可能です。ポルトフォイユ•プラザダミエ•アンフィニ
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