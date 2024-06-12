新作❗️ 池之端銀革店　ギャルソンスリムウォレット

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革Size:W8.5×H9.5×D2.0cmカードポケット…2箇所(メインポケット約6枚/サブポケット2枚収納可能)札入れ…1箇所コインポケット…1箇所フリーポケット…1箇所旦那様と同時期に購入、カラーかぶりしてしまったので出品致します。購入後 未使用にて保管しています。写真の物が全てになります。定価17600です



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