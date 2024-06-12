LAD MUSICIAN スーパーBIGＴシャツ 23SS　ベージュブラウン

LADMUSICIAN23SSアイテムのSUPERBIGT-SHIRT(フリーサイズ)です。試着のみの使用、タグ付きです。ベージュブラウンのカラーは公式オンラインで完売の品です。販売手数料、送料等ありますので値下げ不可とさせていただきます。一定期間内に購入がなければ出品を取り消す可能性もありますのでお早めにお買い求め下さい。ITEMNO:2123-715￥18,700カラー:BEIGEBROWNレオパード柄をインクジェットプリントした天竺素材を使用したスーパービッグTシャツ。細い糸を密度を詰めて編み立てているので、綺麗ですっきりとした表面でありながら程良いハリコシを持ったしなやかな肌触りの素材に仕上げています。レオパード柄は、洋服になった時の柄のバランスを考えて斑点を1つ1つ拡大し隙間を詰めた、オリジナルの柄になっています。※着丈は前身頃のサイズを記載しています30/2T-CLOTHINKJETLEOPARD：COTTON100%SIZEF着丈LENGTH(cm)78.5肩幅SHOULDER(cm)63身幅CHEST(cm)66袖丈SLEEVE(cm)26



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