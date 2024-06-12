【デッドストック】US Army ストール グレー 米軍実物 Anatomica

【フォロワー様5500人感謝セール現在価格から10%オフ】この度フォロワー様が5500人を超えそうなので感謝の気持ちを込めて期間限定で10%オフの値下げをさせていただきます。ご希望の方はフォローされてから、「セール希望」とコメントください。現在価格より価格を変更させていただきます。この機会に何卒よろしくお願いいたします。••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••【アイテム】USArmyストール【カラー】グレー【素材】コットン【サイズ】幅61cm長さ約182cm【状態】デッドストックなので、新品未使用です。袋に入った状態でのお届けになります。こちらは男性にも女性にもご使用いただけます。送料無料です。USArmyのストールです。こちらはコヨーテカラーより珍しいグレーになります。ずいぶん見つかりにくくなりました。モノトーンのコーディネートにも合わせやすく、コットン素材なのでチクチクせずに長いシーズン活躍します。画像は流用しておりますので、スタンプやシールの内容は異なる場合があります。ご質問などございましたら、コメントください。こちらはこれ以上のお値下げは難しい商品です。コメントなしですぐにご購入いただいても大丈夫です。他にも米軍のキャンバスベルトやヘルメットバッグのデッドストック、フランス軍のブレッドバッグのデッドストック、Anatomica(アナトミカ)のドルマンジャケットなどを出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。カラー···グリーン素材···コットン



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