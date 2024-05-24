【1組限定】女神のカフェテラス アクリルスタンド Yシャツ 全5種コンプセット

【新品・未開封1セット限り】丁寧に取り扱っていますので綺麗な状態です※即日・24時間以内/匿名発送まとめ割り→#女神のカフェテラスあらた【商品】TVアニメ女神のカフェテラスPOPUPSHOP新宿マルイアネックスPOPUPSHOPYシャツver.◉アクリルフィギュア全5種コンプリートセット・幕澤桜花・鶴河秋水・小野白菊・月島流星・鳳凰寺紅葉【梱包】プチプチと封筒(A4以下)に入れて発送します。【補足】 ★≡＼即購入歓迎／≡★別ver.もご用意ありますので、ぜひ《まとめ割引き》にご活用ください。→まとめはこちら#女神のカフェテラスあらた※他のフリマサイトも利用している関係で急に商品を削除する場合があります。ご注文から最後まで丁寧に対応させていただきます。お気に召しましたらご検討のほどよろしくお願いいたします。↓不安な点などはお気軽にコメントを(^^)↓《関連》瀬尾公治幕澤桜花鶴河秋水小野白菊月島流星鳳凰寺紅葉アクリルスタンドアクスタ青木瑠璃子鈴代紗弓和氣あず未山根綺瀬戸麻沙美POPUPSHOPSTORETBSテレビグロウディアMBS



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