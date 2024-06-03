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ルセラフィム Tシャツ LOGO Ｍサイズ 新品未使用
商品番号 Q47474985688
商品名

ルセラフィム Tシャツ LOGO Ｍサイズ 新品未使用
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,442 円
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商品詳細

LE_SSERAFIMS/ST-SHIRT(LOGO)になります。サイズ:MVISUALCARD付き段ボールに入れて発送予定です。外袋の擦れなどはご理解ください。素人保管なので完璧を求める方、初期傷などを気にされる方、神経質な方はご購入ご遠慮ください。即入金できるかたのみご購入お願いします。コンビニ支払いのかたは入金予定日をコメントしていただけると幸いです。以上よろしくお願いしますルセラルセラフィムLESSERAFIMLESSERAFIMLE_SSERAFIM
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