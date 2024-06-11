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seesee SEE SEE × 1LDK Tshirts グレー　L
商品番号 T55297380476
商品名

seesee SEE SEE × 1LDK Tshirts グレー　L
ブランド名 シーシー
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seesee×1ldkTshirtsカラー‥グレーサイズ‥L素人採寸になりますがご参考までに着丈71cm身幅60cm肩幅55cm袖丈22cm状態‥1回着用後、洗濯して保管胸にワンポイントロゴが入ったデザインです。ロゴはナイジェルグラフのデザインで刺繍とプリントになります。宜しくお願い致します。1LDKennoyminnanocreekseeseeS.F.CAH.HWTAPSエンノイalwaythdaiwapier39jjjjoundalwayth
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