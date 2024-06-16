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非売品　ワンピース　映画　フィルム　ルフィ　東映　しおり
商品番号 J54428157278
商品名

非売品　ワンピース　映画　フィルム　ルフィ　東映　しおり
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 5,706 円
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商品詳細

映画ワンピースのフィルムです。東映にていただきました。麦らわ帽子を持ったルフィが描かれています。10段階評価中9.5ぐらいのイメージです。コレクション等いかがでしょうか？よろしくお願いいたします。尾田栄一郎劇場版ワンピースONEPIECEルフィ映画フイルムRED栞しおりジャンプ限定※プロフの一読よろしくお願いいたします。キャラクター...コミック・アニメ・ゲームグッズ種類...文具
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